Генконсул Китая: «Потенциал для сотрудничества между Удмуртией и провинциями Китая очень большой»

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил, что потенциал для сотрудничества между регионом и провинциями Китая очень большой. «В прошлом году внешнеторговый оборот между нашими странами превысил 100 миллиардов долларов, а наши цели – удвоить эту цифру. Удмуртская Республика имеет уникальные ресурсы и особенности. Я думаю, что китайские предприниматели будут проявлять большой интерес к инвестициям в республику. Наше консульство будет презентовать им вашу республику, чтобы как можно больше бизнесменов приехали сюда не только для развития бизнеса, открытия совместных производств, в том числе и строительства дорог»,— подчеркнул генконсул.

Также отметил, что в рамках программы визита он посетил Удмуртский государственный университет, где в сфере гуманитарного сотрудничества с каждым годом растёт количество изучающих китайский язык. В перспективе рассматриваются возможности открытия при УдГУ Института Конфуция.

По словам Александра Бречалова внешнеторговый оборот Удмуртии с КНР за 2018 год составил $82,5 млн. «Это очень небольшие деньги и, к сожалению, для нас в основном большая часть — это древесина. Здесь мы точно понимаем, что нужно делать, чтобы расширить и по другим направлениям сотрудничество»,— отметил господин Бречалов.

Так, он привел в пример поставку молочной продукции в КНР.

По итогам 2018 года основной объём экспортных поставок в КНР приходился на древесину и целлюлозно-бумажные изделия (97,8%). Также из Удмуртии в КНР поставлялись продовольственные товары и сырьё, машиностроительная продукция и прочие товары. Объём импортных поставок в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 8,4% и составил $76 млн. В структуре импортных поставок из КНР преобладала «Машиностроительная продукция» (60,2%). Также в Удмуртию поставлялись продовольственные товары и сырьё, продукция химической промышленности, каучук, кожевенное сырьё, пушнина и изделия, текстиль, текстильные изделия и обувь, металлы и изделия из них.