Свердловский экс-премьер Денис Паслер вошел в рейтинг Forbes

Forbes составил топ-100 самых богатых депутатов и чиновников России. В сотню рейтинга вошел бывший глава правительства Свердловской области, врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Он занял 67 строчку с состоянием в 234,1 млн руб. Господин Паслер оказался единственным свердловским чиновником, который вошел в рейтинг. Совокупно семьи 100 участников рейтинга задекларировали доход в 70,9 млрд руб.

Денис Паслер с 2012 по 2016 год занимал должность главы правительства Свердловской области. С 2017 года по 2019 года Денис Паслер исполнял обязанности генерального директора холдинга «Т Плюс». После отставки главы Оренбуржья Юрия Берга президент РФ Владимир Путин назначил господина Паслера врио губернатора региона.