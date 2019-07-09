«МегаФон» и Tinder познакомились поближе

«МегаФон» будет развивать сервис знакомств вместе с Tinder: для клиентов мобильного оператора снизят стоимость платной подписки на премиум-аккаунт. Также абоненты смогут оплатить эту услугу со своего счета, рассказали в компании. Сейчас такой аккаунт в Tinder может стоить 2 тыс. руб. и более. Цена формируется из многих факторов, к примеру, учитывается пол и возраст пользователя. «МегаФон» будет также продвигать сервис среди абонентов и через маркетинговые каналы. Доходы партнеры поделят.

Клиенты оператора, которые заводят премиум-аккаунты в Tinder, будут фиксировано платить почти 500 руб. в месяц, рассказал «Коммерсантъ FM» представитель компании «МегаФон» Юрий Нехайчук: «Мы сделали новое для российского рынка предложение, потому что Tinder Gold — это продвинутый аккаунт, который позволяет больше, лучше искать, больше времени проводить в приложении. В результате нашего анализа мы выяснили, что в крупнейших городах России более интересная аудитория, и наши пользователи все чаще и чаще пользуются Tinder. У сервиса есть своя ценовая политика: премиум-аккаунты стоят каких-то денег.

Мы пошли по пути партнерства, и, соответственно, для всех наших клиентов мы предоставили возможность сэкономить.

Выгода для нас — это возможность показать нашим клиентам, что все пути, особенно для молодых, неженатых, задорных, веселых, открыты».

Предполагается, что партнерство с Tinder повысит совокупную прибыль «МегаФона» от клиента. Кроме того, это позволит привлечь дополнительных клиентов, считает управляющий партнер компании LETA Capital Александр Чачава: «"МегаФон" просто реализует свою стратегию продажи, скажем так, контента, приложений, также довольно успешно продает подписки на различный софт и многое другое. По большому счету, это стратегия всех операторов — добавлять дополнительные сервисы или предоставлять контент своим абонентам. Неудивительно, что они договорились о такой коллаборации. Tinder — достаточно известный бренд. Оператор должен становиться таким провайдером контента, и вряд ли один сервис сделает какую-то заметную выручку "МегаФону", но когда их много, когда есть подписки на любой вкус, то, безусловно, это приносит миллиарды рублей. Как показывает практика, операторам тяжело удаются полностью собственные разработки — мессенджеры, сервисы, но при этом коллаборации с известными, зарекомендовавшими себя решениями, приносят ожидаемую выгоду и внимание к бренду.

Это абсолютный тренд.

Коллаборация "МегаФона" более заметна на этом фоне, потому что, с одной стороны, речь идет об известном бренде, с другой, — это не совсем типичная история».

«Коммерсантъ FM» обратился за комментарием к исполнительному директору сайта знакомств Mamba Ярославу Сергееву. Этот сервис — один из основных конкурентов Tinder в России. Господин Сергеев отметил, что «МегаФон» едва ли привлечет новых абонентов — далеко не всем потенциальным клиентам мобильного оператора нужен аккаунт в приложении для знакомств: «Политика монетизации Tinder такова, что для клиентов "МегаФона" услуги предлагают по 500 руб. При этом есть много других пользователей, которым подписки продают либо дешевле, либо сильно дороже. Никакой революционной механики в том, что некоему сегменту аудитории продается услуга по фиксированной цене, нет.

Если говорить про полезность интеграции как для проекта, так и для оператора, то она околонулевая.

Сколько абонентов "МегаФона" пойдет покупать этот Tinder Gold? Сколько пользователей Tinder только ради этого подключатся к оператору? Количество и первых, и вторых будет на уровне погрешности».

По данным портала Mediascope, Tinder входит в топ-4 приложений для знакомств в России наряду с Badoo, Mamba и Hornet. Приложением пользуются почти 600 тыс. россиян.

Ольга Сергиенко