Названа дата завершения ремонта теплосетей на ул. Ташкентсткой в Самаре

Земляные работы по перекладке теплосетей и демонтаж старых коммуникаций на ул. Ташкентской в Самаре на сегодняшний день закончены на 94%. Работы ведутся от пересечения ул. Ташкентской с ул. Стара-Загора до Московского шоссе. Об этом сообщает региональное правительство.

«Монтаж основания канала выполнен на 72%, проложено 490 м трубопроводов, что составляет 20% от плана прокладки в двухтрубном исчислении»,– говорится в сообщении.

Обновление коммуникаций в этом районе предполагается завершить до 10 сентября. Протяженность обновленных трубопроводов должна составить около 2,5 км, причем их диаметр увеличится с 600 до 800 мм. Предполагается, что это позволит улучшить качество отопления и горячего водоснабжения в домах Кировского района Самары. Всего же в Самаре этим летом будет переложено 20 км теплосетей на 15 участках. Самые крупные работы проводятся на ул. Ташкентская, Алма-Атинская, Стара-Загора, Физкультурная и на пр. Кирова.

Георгий Портнов