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В гольф-клубе «Форест Хиллс» стартует «йога-дача»

С 13 по 15 июля в подмосковном гольф-клубе «Форест Хиллс» пройдут дни отдыха с новой концепцией «йога-дачи». Она предполагает две параллельно идущие оздоровительные программы: уроки по гольфу от тренеров гольф-клуба и йога-практику от мастеров студии «Воздух». В рамках уикенда состоятся мини-турнир по гольфу, утренние и вечерние занятия йогой, лекция по трактатам индийского гуру и реформатора индуизма Рамакришну.

Предполагается, что участвовать в программе может каждый желающий, с любым уровнем подготовки — детали программы обсуждаются индивидуально.

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