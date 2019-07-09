На красной ветке петербургского метро произошло возгорание

Между станциями метро «Чернышевская» и «Площадь Восстания» красной ветки петербургского метрополитена произошло возгорание. Вход на станцию «Чернышевская» закрыт, на месте работают пожарные и спецслужбы. Об этом “Ъ-СПб” сообщили очевидцы. По предварительной информации, на перегоне произошло короткое замыкание.

Сразу после сообщения о ЧП движение поездов по красной ветки было приостановлено. В настоящий момент они следуют с увеличенным интервалом.

Позднее «Петербургский метрополитен» прокомментировал информацию о ЧП. «Была проблема с кабелем в тоннеле, поэтому шесть минут перегон со станции метро "Площадь Восстания" до "Площади Ленина" был закрыт. Метрополитен все устранил своими силами, движение запущено, поезда пошли. Про это узнали МЧС, пришли и еще раз пошли проверять»,— заявили “Ъ-СПб” в ГУП «Петербургский метрополитен».