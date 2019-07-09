Госдума согласилась распространить «дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье

Депутаты Госдумы приняли в третьем, решающем, чтении закон о включении в программу «дальневосточный гектар» Республики Бурятия и Забайкальского края.

Документ предполагает, что передача участков в безвозмездное пользование должна проходить в три этапа. Первый этап включает в себя подачу заявления от граждан регионов, второй — от россиян из Дальневосточного федерального округа (ДФО), а на третьем — все остальные. Идея включить Бурятию и Забайкальский край в программу возникла после того, как регионы включили в состав ДФО.

Правительство приняло закон о «дальневосточном гектаре» в 2016 году. На первом этапе он подразумевал бесплатное получение земельных участков жителями регионов Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года его действие распространилось на всех россиян. Через пять лет пользования полученный участок можно будет оформить в собственность или бесплатную долгосрочную аренду. С 28 марта 2019 года «дальневосточный гектар» начнут получать соотечественники, приезжающие из-за рубежа.

Подробнее о программе читайте в материале “Ъ”.