Предприниматели Челябинской области смогут воспользоваться льготной лизинговой программой Татарстана

«Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория бизнеса» на выставке «Иннопром-2019» заключил соглашение с АО «Лизинговая компания Республики Татарстан». Оно предусматривает, что индивидуальные предприниматели и малые предприятия из Челябинской области смогут воспользоваться программой льготного лизинга для приобретения высокотехнологичного, медицинского, агропромышленного оборудования. Максимальная конечная ставка для техники иностранного производства составит 8% годовых, для российской – 6%. Авансовый платеж – от 15%, срок договора лизинга – до пяти лет.

Генеральный директор «Территории бизнеса» Артур Юсупов отметил, что Челябинская область входит в топ-5 по сотрудничеству с региональными лизинговыми компаниями. «Всего на сегодняшний день нами сопровождено девять сделок на сумму приобретаемого оборудования порядка 600 млн руб.»,- сообщил он.