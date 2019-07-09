Депутат Денис Четырбок обратился в прокуратуру из-за незаконного использования жилого помещения

Петербургский депутат Денис Четырбок обратился в прокуратуру города из-за незаконного использования помещения в доме на улице Маршала Казакова, 9.

По словам парламентария, статус помещения был изменен из жилого в нежилое незаконно, а при проведении перепранировки были допущены повреждения несущих конструкций многоквартирного дома. Есть несколько судебных решений, которые обязывают собственника привести помещение в первоначальный вид, но владелец этого не делает. В бывшей квартире работает заведение общепита.

«Нерадивые коммерсанты ищут лазейки, а жители страдают… Наша главная цель — полностью очистить карту культурной столицы от таких некультурных точек общепита, как этот "Суши Шоп"»,— добавил Денис Четырбок.