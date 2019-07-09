В Красной Поляне появился экомаршрут «Альпийские луга»

В Красной Поляне в Сочи открыли новый экологический маршрут «Альпийские луга». Об этом сообщили в администрации региона. Это трасса протяженностью три километра находится на высотах 1900-2200 метров над уровнем моря в горноклиматической зоне «Цирк-1», расположенной в курорте «Горки Город». Как пояснили в администрации, такое название маршрут получил из-за того, что во время его прохождения можно увидеть занесенные в Красную книгу цветы и эндемичные растения, которые встречаются только здесь. Неподалеку от тропы находятся средневековые каменные ацангуары — сооружения для пастухов, сохравнившиеся с древних времен.

Маршрут не отличается большим перепадом высот, и поэтому его будет комфортно проходить взрослым и детям, не обладающим большой физической подготовки.

Михаил Лукашов