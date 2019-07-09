Тендер объявили на разработку проекта реконструкции аэропортового комплекса в Ижевске

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило тендер на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (Ижевск)». Информация размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта — 152,7 млн руб. Оплату планируется осуществить в 2019 и 2020 годах. Финансирование будет проводиться из федерального бюджета.

Согласно конкурсной документации победителю тендера предстоит разработать проект реконструкции взлетно-посадочной полосы для расчетных типов воздушных судов — Аэробус А-319, Боинг-737-500 и Ту-204-100, рулежной дорожки и перрона, светосигнального оборудования, водосточно-дренажной системы, объектов электроснабжения и т.д.

Предложения от участников принимаются до конца июля.

Реконструкция аэропортового комплекса в Ижевске запланирована на 2022-2024 годы. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что 3,6 млрд руб. по федеральной программе пойдут на взлетно-посадочную полосу, еще примерно 3,3 млрд руб. пойдут на сам аэропортовый комплекс, выездные пути и гостиницу.