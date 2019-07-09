ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Во время полета у лайнера сработал датчик неисправности системы наддува кабины, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва.

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Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту». Борт вылетел в Мурманск, но после удара молнии у него отключилась часть оборудования, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При посадке самолет ударился о землю и загорелся, погиб 41 человек.

Дискуссии вокруг SSJ 100 после катастрофы заставили авиаторов вернуться к обсуждению происшествия 2018 года с таким же самолетом «Якутии». Участники рынка выдвинули версию, что тогда подломившиеся стойки шасси также пробили топливные баки, но об этом никому не сказали.

Подробнее об обсуждении неисправностей SSJ 100 читайте в публикации “Ъ” «Какой-то зоопарк недоверия».

О расследовании катастрофы — в статье “Ъ” «SSJ торопился к земле».