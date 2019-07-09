Сотрудник ПАО «Кузнецов» обвиняется в коммерческом подкупе на 500 тыс. рублей

Начальник управления (в промышленности) по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов» предстанет перед судом. Ему инкриминируется коммерческий подкуп (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«19 февраля 2019 года обвиняемый в своем служебном кабинете при проведении сотрудниками УФСБ по Самарской области оперативного эксперимента получил от менеджера ООО, являющегося подрядчиком ПАО “Кузнецов” по договору генерального подряда денежные средства в размере 500 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Деньги передавались за согласование с подрядчиком смену производителя продукции, не предусмотренной проектом по договору. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в федеральный суд Промышленного района.

Георгий Портнов