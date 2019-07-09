Победители премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2019»: как создать объекты с высоким спросом

18 июня в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» прошла пресс-конференция по итогам 10-ой международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости». Одной из главных номинаций премии является «Персона №1». В этом году победителем в данной номинации стал Голубицкий Вениамин Максович, президент ГК «КОРТРОС».

«ГК «КОРТРОС» сегодня – это сильный бренд, его авторитет растет с каждым проектом, успех которых мы связываем с глубокой проработкой продукта, акцентом на качестве строительства и с высокими темпами строительства. Искушенный покупатель ищет больше, чем стандартную бетонную коробку», - отметил Вениамин Голубицкий.

Спикеры пресс-конференции Фото: Московский Бизнес Клуб

Василий Фетисов, коммерческий директор Московского территориального управления Группы «Эталон», отметил: «Победа сразу в трех номинациях с жилыми комплексами «Летний сад», «Крылья» и «Серебряный фонтан» свидетельствует о том, что Компания развивается в верном направлении и подтверждает высокий уровень качества проектов объединенного портфеля с московской девелоперской компанией «Лидер-Инвест».

«Согласно данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, продажи в ЖК «Октябрьское поле» в два раза превышают продажи конкурентов в ближайшем окружении», – прокомментировала генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова победу в номинации «Выбор покупателя» премии.

Павел Поселенов, президент ГК «Инград», отметил: «Приятно и почетно, что проекты INGRAD в который раз становятся победителями премии. Наш RiverSky стал заметной премьерой на рынке столичной недвижимости. Его ждали, и мы уже видим большую заинтересованность людей в покупке, хотя продажи только что начались».

«К небоскребу Wellton Towers мы шли не один год. Еще в 2008 г. мы начали проектировать и строить жилые дома высотой более 100 м. Успешный опыт доказывают такие реализованные проекты как ЖК «Вилланж» в составе Wellton Park, а также жилые комплексы ART и Union Park», - отметила Марина Любельская, первый заместитель генерального директора концерна «КРОСТ».

Спикеры пресс-конференции Фото: Московский Бизнес Клуб

Дмитрий Коновалов, управляющий партнёр компании Glorax Development, рассказал, что клубный дом Grand House - это воплощение идеального респектабельного дома в самом сердце Санкт-Петербурга. «По своим характеристикам он сейчас является одним из лучших предложений премиум-класса в Центральном районе города».

Екатерина Батынкова, директор департамента продаж «Галс-Девелопмент», отметила: «В нашем пуле элитных проектов представлены не просто кварталы с авторской архитектурой, атмосферным окружением и современным оснащением, а настоящие произведения искусства. Среди них – жилой ансамбль «Театральный Дом» и элитный квартал «Сады Пекина».

Борис Чистяков, генеральный директор компании «Центр-Инвест», рассказал, что одним из самых интересных предложений на рынке новостроек, сочетающим в себе престижную локацию, высокое качество строительства, стильную архитектуру, эргономичные планировки и эксклюзивные виды квартир является флагманский проект компании - ЖК «Фестиваль Парк».

Спикеры пресс-конференции Фото: Московский Бизнес Клуб

ГК «БЭЛ Девелопмент» – один из немногих отечественных застройщиков, успешно реализующих крупные и амбициозные проекты во всех сегментах. «Мы рады представить наш новый проект - клубный дом «Долгоруковская 25», который станет достойнейшим объектом премиум-класса в Тверском районе столицы», – комментирует Елена Комиссарова, генеральный директор компании «БЭЛ Девелопмент».

Павел Кострикин, генеральный директор компании-застройщика казанского городского коттеджного поселка «Примавера», победившего в премии, отметил: «Запустить в поселок жизнь, создать новый, модный, интересный образ жизни – было для нас самым захватывающим».

Михаил Смирнов, генеральный директор ЗАО «Башня Федерация», разрушил миф о том, что недвижимость в Сити невероятно дорогая: «Сейчас в «Башне Федерация» имеются уникальные студии площадью от 48 кв. м за 25 млн рублей на очень высоких этажах. Такого предложения нет ни в одном другом проекте в Сити».

Елена Орешкина, коммерческий директор компании «Колди» (лауреат в номинации Loft №1 с проектом LOFT FM), отвечая на вопросы журналистов, отметила: «Слияние компаний продолжится. В целом рынок готов к новым правилам игры. Укрупнение бизнеса в сочетании с маркетинговой историей проектов под сегментированную целевую аудиторию – вот залог успеха работы в новых условиях».

Анна Маркина, руководитель премии «Рекорды Рынка Недвижимости» разрезает праздничный торт Фото: Московский Бизнес Клуб

По словам Виктории Григорьевой, генерального директора и партнера «БЕСТ-Новострой» (лауреат в номинации «Риэлтор №1»), сейчас у компании на реализации более 50 жилых комплексов в Москве, Подмосковье и Новой Москве. «Мы горды тем, что два наших проекта стали победителями премии: ЖК «Малаховский квартал» и ЖК TWIN HOUSE».

Вадим Фадеев, генеральный директор «Эссет Менеджмент» (инвестор-застройщик Chkalov) рассказал, что в Москве становится более востребованной концепция Residential + Retail. Такой формат жилья помогает минимизировать временные издержки жителей, которые могут работать, заниматься спортом, отдыхать и даже устраивать шоппинг, не покидая территории проекта. Сегодня строятся единичные московские проекты с подобной концепцией. Дом Chkalov – один из первых.

Среди победителей премии «Рекорды Рынка Недвижимости» были отмечены и другие проекты. Одним из ярких примеров является лауреат номинации «Город в городе» – ЖК «Мой Ритм» — флагманский проект «АК БАРС Девелопмент», который строится в самом центре динамичной жизни города Казань.