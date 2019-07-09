На Дону с начала года задержали 325 тонн товаров без ветеринарных документов

За первое полугодие 2019 года государственне ветеринарные инспекторы Ростовской области выявили 673 факта несанкционированной перевозки и продажи животных и товаров животного происхождения, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона. За этот период инспекторы задержали более 325 т грузов без ветеринарных документов, в частности 133,5 т рыбы и морепродуктов, 182 т мяса, 3,7 т молочной продукции и 4 т меда.

Кроме того, с начала 2019 года ветеринарные инспекторы запретили ввоз в регион 2,5 тыс. животных и 4,5 тыс. птиц. Среди задержанных животных крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, яки, пони, лошадь, осел и медведь.

Дарья Голякова