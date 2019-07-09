На Кубани будут собирать велосипеды

На X международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019», открывшейся в Екатеринбурге, произошло подписание соглашения о намерениях между администрацией края и компании «Веломоторс+» по возрождению в ст. Крыловской предприятия по выпуску велосипедов. Его предполагаемая мощность составит 300 тыс. штук в год. Общий объем инвестиций - порядка 400 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации края. Свои подписи под документов поставили руководитель региона Вениамин Кондратьев и гендиректор «Веломоторс+» Александр Начевкин.

«Вы заходите с серьезными инвестициями, но, что еще важнее, возрождаете Крыловский веломотозавод, площадка которого сейчас простаивает. В результате будет создано 250 рабочих мест», — отметил глава региона.

Согласно проекту предприятие должно заработать в 2020 году. На первом этапе планируется запустить производство алюминиевой рамы, в России этот продукт никто не делает, затем здесь же будут собираться велосипеды.

Андрей Ульченко