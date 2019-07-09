Красный крест начнет выдавать вещи пострадавшим в Иркутской области

Российский красный крест и Первая экспедиционная компания (ПЭК) запустили проект по сбору вещей, необходимых пострадавшим от паводка жителям Иркутской области. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в транспортной компании, осуществляющей сбор и доставку гуманитарного груза.

Сбор вещей проходит через отделения компании по всей России, а затем они будут доставлены в центральные города районов, пострадавших от наводнения сильнее других: Тулун, Нижнеудинск и Тайшет. «У людей не хватает элементарного: одежды, детских вещей и обуви, средств гигиены и бытовой химии. Для восстановления нормальной жизни нужны строительные инструменты и инвентарь»,— говорится в релизе компании. Первую партию вещей отправят 12 июля из Москвы.

Напомним, из-за начавшегося 25 июня паводка в Иркутской области подтопленными оказались около 100 населенных пунктов. Вода зашла в более чем 10 тыс. домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек. По последним данным, в результате буйства стихии погибли 23 человека. Также сейчас в Иркутской области начался новый катаклизм — масштабные лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти районах.

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Илья Николаев