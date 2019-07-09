Власти увеличили количество автобусов для гостей и участников «Иннопрома»

Количество автобусов, курсирующих между «Сима-лендом» и МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка «Иннопром», увеличили в два раза из-за высокого спроса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Уточняется, что количество автобусов увеличили с трех до шести. Они будут ходить каждые 10 минут с 8:30 до 20:00.

Уточняется, что бесплатные автобусы также ходят от станций метро «Ботаническая» и «Площадь 1905 года». Кроме того, бесплатный транспорт курсирует от пяти свердловских отелей: «Маринс Парка», «Анжело», «Рамады», «Грин Парка» и «Новотеля».

В этом году парковка у «Екатеринбург-Экспо» разрешена только по заранее оформленным пропускам. Сегодня из-за приезда президента РФ Владимира Путина парковка полностью закрыта. Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году она посвящена «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Планируется, что «Иннопром» посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ.