Главы регионов УрФО договорились о создании научно-образовательного центра

Главы трех регионов Уральского федерального округа (УрФО) договорились о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Соглашение подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и врио главы Курганской области Вадим Шумков в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».

Научно-образовательный центр займется подготовкой кадров и ведением прикладных исследований для ускоренного внедрения разработок в производство. «Это позволит компаниям выпускать востребованную, конкурентоспособную продукцию, в том числе на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения»,— пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.

«В рамках реализации национального проекта “Наука” мы вместе создаем уральский межрегиональный научно-образовательный центр. Он станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов»,— подчеркнул господин Куйвашев. По словам Алексея Текслера, создание УМНОЦ — «серьезный рывок и масса возможностей» для вузов, научных организаций, региона и бизнеса. Господин Шумаков уверен, что сотрудничество Южно-Уральского госуниверситета Челябинска, Уральского федерального университета и Курганского госуниверситета «поднимет компетенции всех участников нового научно-образовательного центра». «Это позволит качественно повысить уровень образования наших студентов, добавить новых компетенций и профессий», – сказал он.

Уточняется, что Уральский федеральный университет (УрФУ) сформировал более 50 потенциальных научно-технологических проектов для реализации в рамках УМНОЦа. Ряд предприятий и корпораций подтвердили готовность стать их участниками.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году она посвящена «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Планируется, что «Иннопром» посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ.