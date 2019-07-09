09 июля, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

2

Фото: East News

«Тут не Вьетнам. Это — боулинг»

Вселенная «Большого Лебовски» снова развернется на экранах

от

Спустя более 20 лет на экраны вернется Хесус Кинтана — второстепенный, но очень яркий персонаж культовой картины «Большой Лебовски». Истеричный любитель боулинга, который тогда полюбился зрителям не меньше, чем главный герой, наконец, получит свой собственный фильм. Спин-офф «Большого Лебовски» будет называться «Броски Хесуса» и выйдет в начале 2020 года.


Режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в «Бросках Хесуса» станет Джон Туртурро. Он же играл Кинтану в «Большом Лебовски». Кроме него в новом фильме примут участие Бобби Каннавале («Станционный смотритель») и Одри Тоту («Амели»). Лента станет еще и ремейком фильма «Вальсирующие» Бертрана Блие. Герои — трио неудачников, вляпавшихся в любовный треугольник, к которому прибавляются десятки других проблем. Последней каплей становится ссора с парикмахером. Теперь они скрываются от него и полиции и, переживая все невзгоды, становятся близкими друг для друга. Другие роли в картине исполнят Джон Хэмм, Сьюзан Сарандон и Пит Дэвидсон.

Компания Screen Media, обладающая правами на фильм, пока не называет точную дату релиза.

Комментарии

Печать

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Стиль Украшения#21

от 22.05.2019

Профиль пользователя