Спустя более 20 лет на экраны вернется Хесус Кинтана — второстепенный, но очень яркий персонаж культовой картины «Большой Лебовски». Истеричный любитель боулинга, который тогда полюбился зрителям не меньше, чем главный герой, наконец, получит свой собственный фильм. Спин-офф «Большого Лебовски» будет называться «Броски Хесуса» и выйдет в начале 2020 года.

Режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в «Бросках Хесуса» станет Джон Туртурро. Он же играл Кинтану в «Большом Лебовски». Кроме него в новом фильме примут участие Бобби Каннавале («Станционный смотритель») и Одри Тоту («Амели»). Лента станет еще и ремейком фильма «Вальсирующие» Бертрана Блие. Герои — трио неудачников, вляпавшихся в любовный треугольник, к которому прибавляются десятки других проблем. Последней каплей становится ссора с парикмахером. Теперь они скрываются от него и полиции и, переживая все невзгоды, становятся близкими друг для друга. Другие роли в картине исполнят Джон Хэмм, Сьюзан Сарандон и Пит Дэвидсон.

Фото: East News

Компания Screen Media, обладающая правами на фильм, пока не называет точную дату релиза.