Nissan представил модернизированный пикап Navara

Nissan Navara. Фото: Nissan

Nissan Navara. Фото: Nissan

Nissan Navara. Фото: Nissan

2,3-литровый турбодизель был обновлен (увеличено давление впрыска топлива, понижена степень сжатия, улучшено охлаждение и выхлопная система). 163- и 190-сильный варианты доступны как с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Автомобили получили заднюю пружинную подвеску и дисковые тормоза на задней оси. Из других обновлений — затемненные светодиодные фары в топовой комплектации и улучшенная мультимедийная система.

Напомним, что в России пикап Nissan Navara не продается — на российском рынке представлен Mercedes-Benz X-Class, сделанный на базе японской модели.