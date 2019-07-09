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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Навастрой» планирует отремонтировать 13 дорог Воронежа за 136 млн рублей

Победителем торгов на проведение ремонта на 13 автодорогах Воронежа стало местное ООО «Навастрой». Об этом DeFacto сообщило со ссылкой на опубликованные результаты торгов. Компания предложила 136 млн руб. — на 700 тыс. руб. меньше начальной цены, став единственным участником. «Навастрой» теперь должен отремонтировать подъезд к строящемуся центру гребли на байдарках и каноэ, проезд по улице Димитрова, автодороги по улицам Лескова, Дмитрия Горина, Тепличной, Школьной, Германа Титова, Федора Тютчева, Гастелло, Степной, а также проезд по улице Острогожской в районе Ближних садов. На выполнение работ отводится 93 дня.

ООО «Навастрой» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года. Уставный капитал — 15 млн руб. Гендиректор — Наири Нахатакян (контролирует 60%), 40% контролирует Верануш Нахатакян. По итогам 2017 года выручка компании составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 74,4 млн руб.

О крупнейшем дорожном проекте региона вне федеральных трасс — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


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