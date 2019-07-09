В рейтинг богатых депутатов и чиновников Forbes вошли несколько петербуржцев

Forbes составил топ -100 самых богатых депутатов и чиновников страны. Представители или выходцы из Петербурга и Ленобласти в первую десятку не попали.

Так, депутат Заксобрания Петербурга Александр Рассудов занял 24 строчку рейтинга. По данным Forbes, суммарный доход семь депутата за 2018 год составил 531,48 млн руб., а самого парламентария — 513,06 млн руб. В собственности у депутата 31 объект недвижимости.

30 строчку занял депутат Госдумы РФ Сергей Петров, избранный по избирательному округу 0113 Волховского района Ленобласти. Доход семьи господина Петрова за прошлый год составил 496,46 млн руб., она владеет 64 объектами недвижимости. 41 строчку ТОПа занял депутат Госдумы РФ Владислав Резник с общим доходом в 409,7 млн руб. в его собственности 20 объектов недвижимости.

На 82 месте ТОПа-100 — депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров с общим доходом семьи за 2018 год в 183,58 млн руб. и 201 объектом недвижимости в собственности.