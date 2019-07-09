Lada обновила модель Largus

«АвтоВАЗ» представил обновленную модель Lada Largus в кузовах универсал и фургон.

Как сообщает российский автопроизводитель, автомобиль получил новую решетку радиатора и новую фирменную эмблему, которая также появилась на рулевом колесе и ступичных колпаках. На задней двери вместо логотипа теперь размещается надпись Lada.

В салоне поменялась обивка сидений, а в оснащение всех комплектаций входит автоматическое отключение фар при выключении зажигания. Версия Comfort получила пару дополнительных динамиков акустической системы, модель в исполнении Luxe отличается черным покрытием центральной стойки кузова.

Опциональный пакет Plus для уровня Comfort включает в себя электроуправляемые зеркала с обогревом, датчики парковки и рейлинги на крыше, а версию Luxe можно дополнить набором Prestige, в который входит глубокая тонировка задней полусферы остекления.

Напомним, стоимость Lada Largus в России составляет от 473 тыс. руб.