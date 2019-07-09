09 июля, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Фальшивые проверки

Нижегородцы получили псевдоизвещения об обязательной поверке приборов учета воды.

от

В Нижегородском водоканале сообщили, что полученные некоторым нижегородцами предупреждения о необходимости проведения метрологической поверки – хорошо сделанная фальшивка. Поддельные квитанции содержат штрих-код, номера телефонов справочной службы и расчет на холодное и горячее водоснабжение, поэтому они выглядят правдоподобно. Об этом рассказал директор по работе с клиентами "Нижегородского водоканала" Николай Смирнов.

Представитель нижегородского ЦСМ Алексей Запольнов сообщил, что у каждого прибора учета должен быть паспорт, в котором стоит печать и дата последней поверки, а межповерочный интервал составляет не менее 6 лет.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Продавцы переписывают ценники Магазины приступили к маркировке молочной продукции.
В Нижнем Новгороде скоро стартует праздник кино (16+) Билеты на фестиваль «Горький fest» начнут выдавать с 15 июля.
Иногда они возвращаются Нижний может вернуть Москве 360 млн рублей.
Минтрас зашел в тупик Конфликт вокруг нижегородского проекта гидроузла дошел до премьера.
Облправительство, ФПК и РЖД реализовали транспортный проект Новые мультимодальные маршруты заработали в Нижегородской области.
5 млрд рублей инвестируют в производство керамической плитки «Дочка» британской компании построит завод в Дзержинске.
Профиль пользователя