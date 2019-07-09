Фальшивые проверки

В Нижегородском водоканале сообщили, что полученные некоторым нижегородцами предупреждения о необходимости проведения метрологической поверки – хорошо сделанная фальшивка. Поддельные квитанции содержат штрих-код, номера телефонов справочной службы и расчет на холодное и горячее водоснабжение, поэтому они выглядят правдоподобно. Об этом рассказал директор по работе с клиентами "Нижегородского водоканала" Николай Смирнов.

Представитель нижегородского ЦСМ Алексей Запольнов сообщил, что у каждого прибора учета должен быть паспорт, в котором стоит печать и дата последней поверки, а межповерочный интервал составляет не менее 6 лет.