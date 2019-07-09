Главу красноярской турфирмы отправили за решетку за обман полусотни клиентов

Советский райсуд Красноярска приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима директора турфирмы, признав ее виновной в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что обвиняемая обязана возместить ущерб клиентам.

По версии следствия, предпринимательница, зная об истекших сроках агентских договоров с туроператорами, продолжала продавать путевки в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану. 58 клиентов внесли в кассу турфирмы деньги за путешествие, но на отдых так и не отправились. По их заявлениям правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суммарный ущерб составил свыше 4 млн руб. Поскольку руководитель турфирмы скрылась, ее объявили в розыск. Сотрудники Интерпола разыскали ее Индонезии и передали российским властям.

Илья Николаев