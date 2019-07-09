У Malaysia Airlines появились потенциальные покупатели

Правительство Малайзии изучает предложения о покупке доли или управлении проблемной государственной авиакомпанией Malaysia Airlines. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, отвечавший на вопросы журналистов после закрытия образовательной конференции TVET 2019 в городе Путраджая. Господин Мохамад пояснил, что решения по этому вопросу правительство пока не приняло. «Решения пока нет, просто люди выдвигают предложения. Есть такие, кто хочет купить, есть такие, кто хочет управлять. Мы пока изучаем эти предложения»,— сказал он. По его словам, предложений пока четыре, в основном от местных компаний, но правительство намерено выбрать «кого-то, обладающего соответствующим опытом».

Напомним, что авиакомпания, созданная в 1937 году, с начала 2010-х годов испытывает финансовые трудности. На фоне постоянных убытков и после потери в 2014 году двух самолетов (катастрофы рейсов MH370 и MH17) было принято решение о национализации и реструктуризации. Единственный акционер авиакомпании — суверенный инвестфонд Khazanah Nasional — вложил в ее укрепление около $1,5 млрд, однако ситуация к лучшему не изменилась. В начале этого года инвестор потребовал от Malaysia Airlines представить новый стратегический план возвращения к прибыльности. Проект ликвидации авиакомпании инвестор отклонил.

Алена Миклашевская