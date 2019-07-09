Посредники превратились в мошенников

Ленинский суд Перми вынес приговор в отношении директора юридического агентства «Магнат-Пермь» Натальи Русаковой и бывшего замначальника отдела выездных налоговых проверок № 2 ИФНС России по Ленинскому району Светланы Осытиной. Они были признаны виновными в покушении на мошенничество в крупном размере в отношении директора ООО «Белдэкс». Как установил суд, злоумышленницы хотели получить от него 1 млн руб. за внесение изменений в документы налоговой проверки общества. Но повлиять на результаты работы ФНС они не могли. В итоге госпожа Русакова была приговорена к 2 годам лишения свободы, а госпожа Осытина к 2,5.

Изначально уголовное дело в отношении Натальи Русаковой и Светланы Осытиной было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Весной прошлого года Наталья Русакова рассказала директору ООО «Белдэкс» о возможности внесения изменений в документы, касающихся результатов выездной налоговой проверки, по итогам которой обществу были доначислены налоговые платежи. По данным “Ъ-Прикамье”, речь идет о сумме около 25 млн руб. За решение вопроса госпожа Русакова предложила предпринимателю передать ей 2 млн руб., которые предназначались, с ее слов, для сотрудников ИФНС. Как говорят знакомые с ситуацией источники, до этого фирма-должник за юридическое сопровождение налоговой проверки заплатила будущей обвиняемой 500 тыс. руб.

По данным СПАРК, ООО «Юридическое агентство «Магнат - Пермь» принадлежит Наталье Русаковой и ее супругу Владимиру. Стоит отметить, что госпожа Русакова была медийным человеком, вела программу на одном из телеканалов, посвященную вопросам налогового права, а также была автором тематических колонок в печатных СМИ. Стоит отметить, что юрист уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Как говорят источники, госпожа Русакова ранее дважды привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики.

Директор «Белдэкса» обратился в УФСБ по Пермскому краю и в дальнейшем действовал под контролем оперативников. 10 мая он передал Наталье Русаковой 1 млн руб., после чего она была задержана чекистами. Госпожа Русакова сказала, что деньги предназначались Светлане Осытиной и согласилась принять участие в оперативном эксперименте. После передачи денег госпожа Осытина также была задержана. В объяснениях она якобы указала, что они предназначались начальнику ИФНС по Ленинскому району Оксане Трусевич. Но в итоге эта информация подтверждения не получила.

В сентябре прошлого года суд избрал в отношении Натальи Русаковой и Светланы Осытиной меру пресечения в виде заключения под стражу. Но в результате им удалось обжаловать это решение в Пермском краевом суде, который отправил обеих женщин под домашний арест. В ходе расследования в СУ СКР по Пермскому краю пришли к выводу, что злоумышленницы не могли реально повлиять на результат налоговой проверки и предъявили им обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ч. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). После передачи дела в суд, мера пресечения обеим была изменена на подписку о невыезде.

Старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Пермского края Алексей Чепкасов рассказал “Ъ-Прикамье”, что в ходе процесса подсудимые фактически не отрицали, что хотели похитить деньги предпринимателя. В то же время, госпожа Русакова не была согласна с версией следствия, что совершила преступление с использованием своего служебного положения. Кроме того, они утверждали, что намеревались получить только 1 млн руб. По итогам судебных прений господин Чепкасов предложил суду приговорить Светлану Осытину к пяти годам лишения свободы, а Наталью Русакову к четырем, а также назначить им штраф по 800 тыс. руб.

В результате суд решил, что женщины хотели похитить все-таки 1 млн руб. и квалифицировал их действия по ч. 3 ч. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору). При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств суд учел состояние здоровья злоумышленниц, наличие у госпожи Русаковой несовершеннолетнего ребенка, а также содействие со ее стороны. Тем не менее, он решил, что исправление подсудимых без изоляции от общества невозможно. В результате Наталья Русакова получила 2 года лишения свободы, а Светлана Осытина 2,5 года колонии общего режима со штрафом 70 тыс. руб. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Дмитрий Астахов