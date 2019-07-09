УВЗ и «Корпорация “Галактика”» создадут предприятие для цифровизации производства

ООО «Транс Инжиниринг» (дочернее предприятие «Уралвагонзавода», УВЗ, входит в «Ростех») и «Корпорация “Галактика”» подписали меморандум о создании совместного предприятия по разработке цифровой технологической платформы для управления производствами на УВЗ. Подписи под соглашением поставили директор по информационным технологиям УВЗ Константин Кравченко и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков на полях международной промышленной выставки «Иннопром».

Технологическую платформу создадут на базе программных продуктов «Галактики». «Концерн УВЗ приступает к реализации программы комплексной цифровой трансформации, которая направлена не просто на рост финансовых показателей, а на формирование новой системы управления бизнесом»,— приводит слова господина Кравченко пресс-служба УВЗ. По словам Антона Малькова, создание совместного предприятия — это «логическое продолжение ранее подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Уралвагонзаводом и корпорацией “Галактика”».

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году она посвящена «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Планируется, что «Иннопром» посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ.