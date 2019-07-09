«Пассажиратотранс» оплатил штраф за нарушение при установлении тарифа на перевозку

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отчитался об оплате штрафа в размере 300 тыс. рублей, наложенного на предприятие за нарушение п.6 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции. Ранее арбитражные суды трех инстанций подтвердили соответствующее решение петербургского УФАС.

Как установили в антимонопольной службе, «Пассажиавтотранс», злоупотребляя доминирующим положением, устанавливал для перевозчиков в кассах автовокзала на Обводном канале экономически не обоснованные и зависящие от протяженности маршрута тарифы на кассовое обслуживание. За это УФАС постановил оштрафовать ГУП на 350 тыс. руб. Позднее указанная сумма была оспорена им в суде и снижена до 300 тыс.руб.