Три кубанских депутата попали в ТОП-100 самых богатых госслужащих и парламентариев России

Forbes опубликовал рейтинг ТОП-100 госслужащих и депутатов по объему доходов по итогам декларационной кампании 2019 года. Совокупно семьи 100 участников рейтинга задекларировали доход в 70,945 млрд руб. — более $1,1 млрд по средневзвешенному курсу за 2018 год. В сотню вошли и три депутата Законодательного собрания Краснодарского края.

Выше всех краевых парламентариев в рейтинге поднялся депутат Дмитрий Лоцманов (42 строчка, Челбасский одномандатный избирательный округ № 13, партия «Единая Россия»). Совокупный доход его семьи по итогам 2018 года составил 377 млн руб., из которых личный доход — 374 млн руб. Также ему принадлежит 105 объектов недвижимости. Владеет долями в ряде кубанских компаний, например, ЗАО им. С.М. Кирова (сфера деятельности — выращивание зерновых, выручка в 2018-м — около 447 млн руб.).

На 47 месте находится депутат Сергей Прокопенко (Екатеринодарский одномандатный избирательный округ № 2, «Единая Россия»). В его случае суммарный доход семьи и собственный равны - 329 млн руб. В собственности три объекта недвижимости. Является исполнительным директором ООО «Ромэкс-Кубань». Выручка крупнейшего юрлица «Ромекс-Кубани» в 2017 году превысила 4 млрд рублей. Бенефициар бизнеса — Алексей Прокопенко, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

52-е место в рейтинге занимает депутат ЗСК Батырбий Панеш (ЛДПР). Избран Калининскому одномандатному избирательному округу №5. Суммарный доход семьи у него составляет 280 млн руб. Собственный доход — 136 млн руб. По данным Forbes, ему принадлежит 446 объектов недвижимости. По данным с сайта ЗСК, Батырбий Панеш является первым заместителем директора ООО «Профстрой» (занимается строительством жилых и нежилых зданий). Выручка — 4 млн рублей в 2017 году. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», также ему принадлежит 24,76% доли в АО «Краснодарстрой».

Михаил Лукашов