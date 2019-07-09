В зоне прилета аэропорта Кольцово открылся магазин Duty Free

Gebr. Heinemann SE & Co. KG — немецкая компания, основанная братьями Клаусом и Генрихом Хейнеманнами в 1879 году. Является крупнейшей компанией в Европе, развивающей магазины в аэропортах более чем 40 стран. Выручка Gebr. Heinemann в 2018 году выросла на 11,4% и составила €4,6 млрд. В России магазины сети есть в аэропортах Москвы и области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Екатеринбурга.