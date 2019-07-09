Трое депутатов заксобрания Кубани вошли в список самых богатых госслужащих России

В рейтинг ста самых богатых госслужащих и депутатов России по версии Forbes вошли три депутата законодательного собрания Краснодарского края Дмитрий Лоцманов, Сергей Прокопенко и Батырбий Панеш.

Господин Ломанцов занимает в рейтинге 42 место. Из опубликованной на сайте кубанского заксобрания декларации о доходах следует, что доход депутата и членов его семьи за прошлый год составил более 377 млн руб., при чем 374 млн руб. заработал сам депутат. В собственности у господина Ломанцова 105 объектов недвижимости, а также легковой автомобиль «Мерседес-Бенц», автофургон и шесть сельхозмашин.

Депутат Сергей Прокопенко занял 47 строчку в списке Forbes, заработав за прошлый год более 329 млн руб. В долевой собственности у депутата находится два земельных участка площадью 712 кв.м и 1,6 га, а также жилой дом общей площадью 524 кв.м. Кроме того, господин Прокопенко владеет тремя легковыми автомобилями: Bentley Flying Spur V8, Land и Range Rover.

Господин Панеш с годовым доходом семьи более 280 млн руб. При чем личный доход депутата составил около половины от этой суммы — около 137 млн руб. Остальное заработала его супруга. В собственности у депутата 1/7 квартиры общей площадью 46,4 кв.м, две моторных лодки и два прицепа. На жену депутата записано около 450 объектов недвижимости.

Дарья Голякова