Все китайское становится явным

Туроператор Anex Tour в 2019 году попытается открыть первые чартерные перевозки из Перми в Китай. Полеты назначены на зиму – с 31 октября до 19 марта, а путевки позволяют провести на Хайнане 7 или 14 дней. Эксперты сомневаются, что направление будет популярным и допускают, что летная программа может завершиться раньше назначенного срока.

В расписании туристических агентств Перми появилась возможность бронирования туров в Китай. Об этом сообщает Business Class.

По данным сайта сети турагентств «Планета» первый прямой вылет возможен 31 октября из Перми. Стоимость недельного отдыха начинается от 50 тыс. руб. за человека в двухзвездочном отеле без питания. Стоимость 53,8 тыс. руб. на одного человека в двухместном номере включает недельный отдых в четырехзвездочном отеле с завтраками. К началу декабря цена снижается до 41,6 тыс. руб. и растет к Новому году – до 92 тыс. руб. Последний рейс назначен на 19 марта 2020 года. Туроператором выступает Anex Tour, перевозчиком – Azur Air. В расписании международного аэропорта Пермь китайское направление пока отсутствует.

Туроператоры и авиаперевозчики неоднократно пытались запустить чартер из Перми в Китай, но всякий раз стакивались с отсутствием спроса.

В апреле 2019 года «Уральским авиалиниями» выдали допуск на рейсы из Перми в Китай – в Санью и Хайкоу с частотой два рейса в неделю. Аналогичный допуск от Росавиации есть и у авиакомпании Red Wings. Прямое сообщение с Китаем также пыталась организовать авиакомпания Azur Air. С инициативой организовать прямое регулярное авиасообщение между Пермью и Китаем выступал бывший генеральный директор международного аэропорта «Пермь» Эдуард Кошенсков еще в 2013 году. В 2014 году UTair запускала чартерные полеты один раз в две недели, которые вскоре были свернуты.

Директор «Бутика путешествий» Ольга Швецова не ожидает высокого спроса. «Я полагаю, что программу закроют раньше из-за отсутствия желающих. Возможно, ставка сделана на военнослужащих, которым компенсируют стоимость перелета», - пояснила госпожа Швецова. По ее прогнозам, полеты будут выполняться до Нового года. «Предлагаем туры в Китай с опасением: ни у кого нет уверенности в стабильности этого направления, а при его отмене клиентам, оплатившим раннее бронирование, будет сложно предложить другой тур по этой цене», - добавила Ольга Швецова.

Генеральный директор ТК «Финист Трэвел» Ольга Молчанова также скептически отнеслась к перспективам данного направления. «Перспектив никто не знает: сегодня направление есть, а завтра его нет. Также было и с Грузией», - сообщила госпожа Молчанова.

Юлия Сырова