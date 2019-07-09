«Все козыри на руке»

Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» первым в России испытал часы Garmin MARQ Aviator, стоимость которых составляет 208 тыс. руб. и рассказал, что отличает модель.

Garmin начала продажи подключаемых часов-инструментов серии MARQ. Модели Driver, Aviator, Captain, Athlete и Expedition созданы для людей, увлеченных автоспортом, авиацией, мореходством, атлетикой, а также путешествиями или для работающих в этих областях профессионалов. Я первым и пока единственным в российских СМИ испытал новинку. Мне досталась версия Aviator.

Ожидания от часов были огромными. Во-первых, потому что на глобальной презентации я видел, на что способна другая модель Driver — для фанатов автоспорта. Во-вторых, Garmin впервые выпустила премиальную серию. Цена MARQ Aviator в России — 208 тыс. руб. И это не самые дорогие в семействе. Закономерный вопрос, который я слышал чаще всего — за что такие деньги?

Тут зону ответственности можно разделить на три части — материалы, софт и специфичность. Часы получили корпус из авиационного титана с отделкой безеля керамикой. Ставка на прочность и надежность. Титан был выбран и для ремешка, но пользователь может заменить его на силиконовую версию, входящую в комплект. Выглядит откровенно дешево, но иногда просто комфортнее.

Софт — главный актив Garmin как пионера в области GPS с 30-летней историей. Мониторинг пульса и содержания кислорода в крови, встроенные компас, гироскоп, акселерометр, магазин приложений и предустановленные шаблоны занятий спортом — от бега и плавания до гребли и гольфа. Для последнего, кстати, есть функция прицеливания и встроенные карты более 40 тыс. полей по всему миру.

Главной особенностью для MARQ Aviator стали встроенная всемирная база данных аэропортов, авиационные карты и функции, имеющие практическое значение для реальных пилотов. Речь о таких опциях, как журнал полета, плановые показатели навигации, параметры ветра, видимость, барометрическое давление и прочая информация авиационного прогноза погоды на маршруте. Например, прямо во время записи программы я вижу, что в ближайшем аэропорту UUEE, это Шереметьево по международному авиационному коду ИКАО, сейчас ветер 280 градусов со скоростью 26 км/ч, видимость отличная. Конечно, километры могут быть в узлах, высота в футах и так далее.

Настроек в часах огромное количество. Инструкция, которая, по сути, только описывает функции, не вдаваясь в подробности, состоит из 66 страниц. В общем, то, что разработка серии MARQ велась четыре года, более чем заметно. Все козыри на руке.