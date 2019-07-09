Регистрацию «Вечерней Перми» признали недействительной

Орджоникидзвеский суд Перми удовлетворил административный иск управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю о признании недействительной регистрации средства массовой информации газета «Вечерняя Пермь». Как сообщается на сайте краевого суда, требования были мотивированы тем, что с февраля 2018 года «Вечерняя Пермь» не выходила в свет более одного года. Учредитель в регистрирующий орган с заявлением о приостановлении деятельности либо о прекращении деятельности в соответствии с требованиями статьи 16 Закона РФ «О СМИ» не обращался. Учитывая обстоятельства дела, суд признал недействительной регистрацию СМИ газета «Вечерняя Пермь».

Газета «Вечерняя Пермь» существовала с 1968 года, была печатным органом Пермского горисполкома. В современную историю пермских СМИ еженедельник, в начале 2000-х годов перешедший под контроль структур бывшего депутата заксобрания Владимира Плотникова, вошел благодаря критике губернской и городской властей. Газета регулярно оказывалась в эпицентре скандалов. В начале 2010 года издателем газеты стал владелец ООО «Медиакомпас» Игорь Вайсман. Он предполагал снова вернуть газету к общегородской тематике, но проект не оказался успешным. В 2011 году газета «Вечерняя Пермь» вновь сменила учредителей — вместо ООО «Медиакомпас» учредителем стало созданное в марте 2011 года ООО «ИД „Регион“». Владельцем этой компании считаются структуры, близкие к депутату Госдумы РФ Алексею Бурнашову.