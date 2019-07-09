В метро Екатеринбурга изменился график движения поездов

Екатеринбургский метрополитен ввел новый график движения поездов в выходные дни. По новому графику интервал между составами сократится на две-три минуты. В субботу и воскресенье интервал с 6:00 до 7:00 составит 12 минут, а с 7:00 до 24:00 около 10 минут.

По словам директора ЕМУП «Метрополитен» Андрея Панаиотиди, график изменился из-за жалоб пассажиров. Он уточнил, что после капремонта и модернизации старых поездов появится возможность сокращения интервального движения и в будние дни. «Сейчас интервал движения — четыре минуты. В идеале можно достичь трех-трех с половиной минут»,— рассказал он (цитата по Е1).

Ранее сообщалось, что метрополитен планирует взять кредит на 486,1 млн руб. на покупку новых вагонов. Ранее из-за планов по обновлению вагонов екатеринбургский метрополитен повысил стоимость проезда с 28 до 32 руб. В начале февраля стал известен победитель конкурса на поставку екатеринбургскому метрополитену новых вагонов. Контракт выиграло АО «Метровагонмаш» из Мытищ (Московская область), которая поставила предприятию восемь вагонов — четыре головных и промежуточных за 486,1 млн руб. Два вагона по четыре состава уже презентовали в апреле.