Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич — о рейтинге лучших аукционных результатов картин с изображением пляжей.

Решение коллег с сайта Artprice выглядит логичным — показать десятку лучших аукционных цен на пляжные сцены. У кого бы, вы думали, абсолютно лучшие результаты последней трети столетия? Конечно, у «певца Нормандии», воспевавшего в своих импрессионистических пейзажах побережье городка Трувиля, — у Клода Моне. Дамы с зонтиками, публика, фланирующая вдоль моря, неяркий свет... Множество друзей-приятелей Моне писали там же, включая, скажем, его близкого друга Эжена Будена. Но у Клода получалось лучше всех и дороже всех.

Пять первых мест в «пляжном рейтинге» занимают аукционные результаты Моне. Причем, первые три полотна, написанные в одном, 1870-м году, различаются по размеру лишь парой сантиметров. Все три носят одинаковое наименование «Пляж в Трувиле». Первая картина продана в 2000 году на Sotheby’s в Лондоне за $16,442,5 млн. Вторая — там же в 2008 году за 15 млн. Третья — на Christie’s в Нью-Йорке в древнем уже, 1988-м, за немыслимые тогда $13,044 млн.

Еще один результат в категории «10 плюс» был получен только что, в 2018-м, у Christie’s в Нью-Йорке: $12,125 млн за «Камиллу, сидящую на пляже в Трувиле». Наконец, полотно «В песках Трувиля» ушло почти за $7 млн в также от нас далеком 1997-м; Christie’s, Лондон.

Далее следует Сальвадор Дали с одним и тем же пейзажем: «Ночной спектр на пляже»; изображение Коста-Брава около Фигераса продавалось сначала в 2010-м за $5,7 млн, а потом и в 2017-м за $6,8 млн.

Между двумя Дали на седьмую позицию прорвалась канадо-американка Агнес Мартин с абстрактным полотном «Пляж» за $6,5 млн.

Девятым в списке стал представитель «старых мастеров» Виллем Ван де Вельде, голландец XVII века. Деревянная панель с традиционной мариной «Голландская гавань с маленькими корабликами» получила в 2015-м $5,5 млн.

Завершает «пляжный аукционный рейтинг» Винсент Ван Гог. $5,062 млн за «Рыбачьи лодки на пляже Сан-Мари де ла мер».