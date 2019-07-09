«Световые штучки — не единственное, чем может похвастать Sports Activity Coupe»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, чем собирается удивлять автомобиль Sports Activity Coupe от BMW.

Много лет назад вернувшийся из армии одноклассник рассказывал мне про своего однополчанина, который сумел себе справить невиданную дембельскую форму. Он не стал плести из веревок аксельбанты, не стал мастерить металлические лычки на погоны, а нашил по верхнему краю воротника на кителе целую гирлянду лампочек. Когда по улице навстречу шла какая-нибудь красотка, он нажимал в кармане кнопку — в другом кармане лежала плоская батарейка — и по воротнику бежали огоньки, как за окном вагона, везущего на дембель.

Я, признаться, до сих пор не верю в эту историю, потому что, мне кажется, тогда у нас не было диодных лампочек. Хотя в армии, может быть, уже и были. Но тут интересна не инженерная сторона вопроса, а, скажем так, психологическая.

Одной из фишек нового внедорожника BMW X6, информация о котором была обнародована на днях, станет первая в истории марки подсветка решетки радиатора BMW Iconic Glow. Внутренняя часть решетки будет подсвечиваться мягким белым светом при отпирании и разблокировании автомобиля. Но, кроме того, водитель может активировать работу подсветки самостоятельно даже при движении автомобиля. В каких ситуациях он будет это делать, пресс-релиз не сообщает. Но я догадываюсь, что, вероятно, в тех же самых, в которых боец зажигал свой чудо-воротник.

Читаем дальше: «В крышу вмонтировано более 15 000 светодиодных элементов, имитирующих звездное небо». Это уже для тех, кто сидит внутри. Разумеется, вот эти световые штучки — не единственное, чем может похвастать уже третье поколение культового Sports Activity Coupe. Машина стала чуть ниже, но при этом шире и длиннее, получила новые мощные моторы и пневмоподвеску с пятью уровнями и автоматическим выравниванием, лазерные фары, бьющие на полкилометра, а также много других новшеств.

Широкой публике автомобиль будет представлен в сентябре, на автосалоне во Франкфурте. А в России продажи нового поколения BMW X6 начнутся уже в ноябре нынешнего года.