Посещаемость ТЦ Екатеринбурга за первое полугодие выросла на 2,7%

По данным компании Watcom, Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в первом полугодии 2019 года в торговых комплексах Екатеринбурга вырос на 2,7%. При этом средний рост посещаемости ТЦ по России составляет +2,2%. В Москве этот показатель составил +1,0%, в Санкт-Петербурге +1,4%. В Казани посещаемость снизилась на 2,6%.

«В целом чувствуется, что люди устали от кризиса и привыкли к новым обстоятельствам, стали чаще ходить в торговые центры, особенно где есть развлекательная составляющая. Ритейл борется за клиента, устраивая рекламные акции и предлагая различные бонусы»,— пояснил гендиректор компании Роман Скороходов.