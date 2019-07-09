Гендиректор оренбургского ОАО «Гидропресс» обвиняется в сокрытии свыше 13 млн рублей

В Оренбуржье перед судом предстанет 63-летний генеральный директор ОАО «Гидропресс». Он обвиняется в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых взыскиваются налоги (ч. 2 ст.199.2 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

«В период с мая по ноябрь 2018 года гендиректор ОАО “Гидропресс”, минуя расчетные счета предприятия, совершил сокрытие более 13 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам»,– говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый отказался признавать свою вину и воспользовался ст.51 Конституции РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Георгий Портнов