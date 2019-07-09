В список богатейших госслужащих России вошел депутат донского заксобрания

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Владимир Черкезов занял 61 место в рейтинге ста самых богатых госслужащих и депутатов России по версии Forbes. По данным издания, в прошлом году его заработок превысил 252 млн руб.

Господин Черкезов является генеральным директором «Кировского конного завода» и владельцем ООО «Агрофирма «Целина». Ему принадлежат три земельных участка общей площадью более 1,4 тыс. га и доля в еще одном участке площадью 9,6 га. В собственности господина Черкезова также приусадебный земельный участок (1,7 тыс. кв.м), половина участка (911 кв.м), половины двух жилых домов (549 и 105 кв.м) и квартира (78 кв.м).

Дарья Голякова