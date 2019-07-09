Строительство южного рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» идет по графику

Проект строительства южного рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Выбран подрядчик на выполнение вертикальной планировки, в ближайшее время будет определена подрядная организация на строительство поверхностного комплекса. Об этом рассказал директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий» Игорь Сенокосов губернатору Пермского края Максиму Решетникову, посетившему строительную площадку южного рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий». По словам господина Сенокосова. Все работы идут по графику.

Строительство нового рудника ведется в рамках специального инвестиционного контракта. Мощность добычи достигнет 2,3 млн тонн в год.

«Важно, чтобы работы здесь шли ритмично и все обязательства выполнили, – отметил губернатор Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства. – Это почти 40 млрд рублей инвестиций и 255 новых рабочих мест. Новый блок должен возместить часть выпадающих мощностей более старых рудников».

Напомним, специальный инвестиционный контракт был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019. Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.