Средняя стоимость продаваемых в Ижевска автомобилей снизилась на 0,3%

Средняя цена автомобиля в Ижевске во втором квартале 2019 года снизилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным «Авито Авто», она составила 408 тыс. руб.

Во втором квартале 2019 года в Ижевске активнее всего покупали машины в четырех сегментах – малые автомобили, средний класс, кроссоверы и большие семейные авто – суммарно на них пришлось 88,9% продаж. За год их доля выросла на 1,3 процентного пункта.

Средняя стоимость автомобилей спустя год снизилась на 0,3% до 408 тыс. рублей. Дороже всех продаются кроссоверы – в среднем за 661 тыс. рублей, доступнее всего С-класс – 233 тыс. рублей.

Больше половины всех продаж приходится на пять брендов, из которых только один российский – LADA. Ижевск стал одним из 16 крупнейших городов России, где жители предпочитают российские автомобили и лидером по объему продаж стала модель LADA-2114 Samara. Наиболее востребованным брендом оказался «АвтоВАЗ» (LADA) со средней ценой 178 тыс. руб. – на долю отечественного производителя пришлось 34,2% всех продаж. Второе место занимает Chevrolet со средней ценой 265 тыс. руб., Daewoo стал третьим – 117 тыс. рублей.