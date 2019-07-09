Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами

При использовании банкоматов в Великобритании, Индии, Индонезии, Канаде и США россияне рискуют стать жертвами скимминга, считают в Сбербанке. Кредитная организация советует гражданам соблюдать за границей правила кибербезопасности. При этом в банке отметили, что в период летних отпусков количество хищений с банковских карт уменьшается, но растет число случаев потери карт.

Чтобы обезопасить себя, Сбербанк рекомендует: держать карту в надежном месте, не хранить пин-код вместе с картой, прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, убедиться в отсутствии поблизости подозрительных лиц, а также не пользоваться банкоматами, «вызывающими сомнения».

«Последний совет особенно актуален для туристов, отправляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США или Канаду,— в этих странах риск стать жертвой скимминга, то есть снятия пин-кода с клавиатуры банкомата и данных с магнитной полосы карты с последующим изготовлением ее полной копии, наиболее высок»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе банка.