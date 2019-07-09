Анапского анестезиолога будут судить за смерть малолетней пациентки

В ночь на 15 мая 2018 года в детскую городскую больницу Анапы поступила 8-летняя девочка. В карте стоял диагноз - ОРЗ, осложненный гипертермическим синдромом и фебрильными судорогами. Врач реаниматолог-анестезиолог, как считает следствие, подтвердил ранее поставленный диагноз, и перевел пациентку в отделение реанимации и интенсивной терапии. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что врач своевременно не диагностировал у девочки перитонит и недооценил степень тяжести ее состояния. Девочка умерла в больнице.

Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ). В настоящее проводятся необходимые следственные действия, направленные на окончание предварительного следствия.

Елена Рыжкова