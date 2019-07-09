Перевозка контейнеров на Горьковской железной дороге выросла на 22,6%

В границах Горьковской железной дороги (ГЖД) всеми видами сообщения было перевезено 62,6 тыс. груженых и порожних контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ). Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 22,6%, сообщает пресс-служба ГЖД. Во внутреннем сообщении было отправлено 28,4 тыс. контейнеров (+0,9%), в экспортном – более 34 тыс. ДФЭ (+49,3%).

Количество отправленных груженых контейнеров выросло на 27,5% до 41 тыс. ДФЭ. Ими было перевезено около 690 тыс. т грузов, что на 18% больше по сравнению с первым полугодием 2018 года.

В январе-июне перевозки химикатов и соды выросли на 18,9% до 19 тыс. ДФЭ, бумаги – на 40,8% до 8 тыс. контейнеров, лесных грузов – на 112,2% до 5,5 тыс., метизов – на 44% до 3,5 тыс., нефти и нефтепродуктов – на 5,4% до 1,9 тыс.

Анастасия Еремина