Ирина Гехт станет первым вице-губернатором Челябинской области вместо Евгения Редина

Сенатор Ирина Гехт, вопрос сложения полномочий которой завтра рассмотрит Совет Федерации, перейдет на работу в правительство Челябинской области, где займет должность первого заместителя губернатора. Соответствующее заявление сделал врио главы региона Алексей Текслер. По его словам, к работе на новом посту госпожа Гехт приступит 11 июля и будет курировать весь социальный блок работы областного кабмина.

«Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на новом посту,- прокомментировал господин Текслер. – Евгений Владимирович Редин, занимавший эту должность, завершает свою работу в региональном правительстве. Я благодарю Евгения Владимировича за его работу и желаю ему успехов».

Напомним, после назначения на должность врио губернатора Алексей Текслер увеличил число первых заместителей до двух. Помимо Евгения Редина, занимавшего этот пост с начала 2015 года, статус первого зама получил Виктор Мамин. Господин Редин станет третьим вице-губернатором, который покинет свой пост после смены главы региона, до этого в отставку ушли Евгений Тефтелев и Руслан Гаттаров.