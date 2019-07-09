Дело кубанского судьи Александра Турицына рассмотрит Ростовский облсуд

Верховный суд РФ принял решение передать уголовное дело в отношении Александра Турицына, экс-председателя Щербиновского райсуда Краснодарского края, на рассмотрение в Ростовский областной суд, сообщил “Ъ-Юг” защитник подсудимого Сергей Рухтин. Защита настаивала на изменении подсудности, так как, по мнению адвоката, судьи Краснодарского крайсуда ранее вынесли сомнительные решения по уголовному делу против наркозависимого Евгения Голованя, которое связано с обвинением судьи Турицына.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, бывший председатель Щербиновского райсуда Александр Турицын обвиняется в получении взятки от полицейских за вынесение им «правильного» приговора по делу об изготовлении наркотиков. Защита обратила внимание Верховного суда на то, что приговор наркозависимому Евгению Голованю был отменен президиумом краевого суда без исследования доказательств и без участия самого подсудимого. По мнению адвоката Сергея Рухитна, необоснованное оправдание подсудимого Голованя имело целью повлиять на сотрудников полиции, которых, по предположению защитника, вынудили дать показания против судьи Турицына, в противном случае полицейские могли быть привлечены к ответственности за незаконное возбуждение дела против наркозависимого.

Решение об изменении подсудности в деле экс-судьи Александра Турицына не вступило в силу и может быть обжаловано в президиум Верховного Суда РФ.

Анна Перова, Краснодар