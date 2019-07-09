Самолет Владимира Путина приземлился в Екатеринбурге

По данным сервиса Flightradar, в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил посадку самолет Ил-96-300 СЛО «Россия». Это один из бортов, закрепленный за управлением делами президента РФ, на котором обычно передвигается президент России Владимир Путин.

До захода на посадку борта на ожидание был отправлен грузовой самолет Boeing 747. Он совершил посадку только после приземления самолета Ил-96.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 июля, Владимир Путин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром», выступит на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) и пообщается со студентами УрФУ.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году она посвящена «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Планируется, что «Иннопром» посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ. О проведении саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге стало известно в конце 2017 года, когда в рамках рабочего визита Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) посетила российская делегация. Саммит проходит с 9 по 11 июля. Его темой станут природоподобные технологии: биометрический дизайн и бионика.